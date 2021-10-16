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金九銀十不再？樓市迎近7年最差金九 新房成交跌勢連續4月擴大

股樓投資 22:05 2021/10/16

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內地樓市向來有個傳統，有句「金九銀十」的說話，即每年賣樓最旺季就是九月份，不過從數據可見，今年似乎這個說法不再實現了。

今年第三季度，全國新房市場在人、房、地、錢四位一體的聯動調控新機制下，終於遏止了上半年樓市的狂熱表現，且開始步入理性回歸況。與此同時，區域、人口、經濟等不同要素作用下的各地樓市在下行中持續分化，因城施策表現出左手「限跌」救市、右手「加碼」調控的「雙向調控」模式。

【MIRROR代言Samsung】摺疊屏幕手機成未來主流 Samsung與MIRROR形象相近拓新世代用家【見下頁】

在此情況下，今年樓市「金九」迎來近7年的最差表現，無論是新房還是二手房市場，成交量均連續數月下跌，且呈擴大趨勢；土地市場同樣遇冷，全國300城土地成交面積跌超三成；百強房企中超九成企業售銷額同比下降，半數企業同環比雙降。

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記者：張以正

國企內房股 港股

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