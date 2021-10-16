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【新股IPO】內地物流商縱騰集團傳明年來港上市 公司澄清：消息不實

股樓投資 16:20 2021/10/16

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外電報道指中國物流服務提供商縱騰集團計劃於明年來港上市，集資最少5億美元；同時指公司在上市前，或會進行另一輪私人融資。不過對於有關傳聞，公司回應指消息不實，但對於資本市場，將會持續關注。

延伸閱讀：【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股

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縱騰集團於2009年成立，總部位於深圳，主要為跨境電商商戶提供海外倉儲、專線物流服務及商品分銷、供應鏈服務等一體化物流解決方案。目前重點覆蓋歐美地區，業務遍及六大洲跨境電商物流網絡，擁有30座境外倉儲和中轉樞紐，倉儲總面積超100萬平方米，年處理訂單量超過3億單。旗下品牌包括「穀倉海外倉」、「雲途物流」、「縱騰冠通」以及「沃德太客」等。

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

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記者：張以正

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