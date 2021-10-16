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【MIRROR代言Samsung】摺疊屏幕手機成未來主流 Samsung與MIRROR形象相近拓新世代用家

股樓投資 18:52 2021/10/16

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手機早已成為現代人不可或缺的隨身物，出門可以忘記帶銀包，也絕對不能不帶手機，因其早已超越了單純用作溝通的工具，所以有見近年手機款式愈來愈時尚，功能亦更多。今年 8月份 Samsung 宣布推出 Galaxy Z Fold3 5G 及 Galaxy Z Flip3 5G 摺疊屏幕手機，更因請來人氣男團 MIRROR 代言成為市場熱話。三星電子（Samsung）香港董事總經理趙依音接受訪問時表示，摺疊屏幕手機將是未來主流，深覺跟 MIRROR 的形象相近，希望藉他們做代言人可搶攻更多年輕人市場，並預計在 2023 年 Samsung 可於摺疊屏幕手機市場佔有率達 75%。

【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？【見下頁】

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是次重金禮聘請來 MIRROR 擔任旗艦手機代言人，可見公司十分重視這兩部 手機。趙依音表示，Samsung 作為行業領導者，跟 MIRROR 具有領導潮流的魅力很相似，故雙方一拍即合。「MIRROR 是人氣組合，推出的歌曲都很受年輕人歡迎，而我們這兩款新手機有句口號叫『UnFold an era』，也是代表新生代的年輕人，而他們很多都是 MIRROR 的粉絲，所以大家理念很相近。」

外界很關心 Samsung 今次是否以天價來邀請 MIRROR 拍廣告，趙依音則強調合作不是只說錢的問題，她反而是想藉着公司市場領導地位，把這兩部創新的摺疊屏幕手機介紹給大眾。 摺疊屏幕手機其實早於九十年代已經出現，不過那個時候的摺疊手機，實在難以與當今的相提並論。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相）【見下頁】

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事實上，Samsung 於2019年首推摺疊手機產品綫，絕對是摺疊屏幕裝置的先 驅及行業領導者。Samsung自推出創新的摺疊式屏幕手機以來，至今已是第三代。但歷年推出的摺疊屏幕手機跟現在已大不同，從前打開只是單邊的屏幕，但現在的摺機打開則是全屏幕的。當然，手機經常要開合，自然令人會擔心經常翻開會導致損毁，不過大家可少擔心了，因為 Samsung 早已做過測試，日常使用能長達5年（通過國際認證機構 Bureau Veritas 耐用 性測試，可摺疊超過 20 萬次）。

延伸閱讀:【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股 

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記者：張以正

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