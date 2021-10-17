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MIRROR六子12月演唱會再推「天價」換飛新玩法 粉絲：在測試我們底綫？

股樓投資 01:49 2021/10/17

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人氣男團MIRROR紅透半邊天，想看他們的演唱會真是一票難求，有錢都未必買到飛。由電訊盈科（00008）旗下付費音樂服務MOOV與網上行主辦的《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會，上星期正式宣布找來６位超人氣MIRROR 成員包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）演出，粉絲可以透過申請網上行服務換飛，且講明是次演唱會門票不設公開發售。

MIRROR 12月演唱會宣布加開一場 登記網上行「光纖入屋」寬頻及指定增值服務即送音樂會門券２張【見下頁】

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日內，主辦單位再度宣布新的換飛新方法，包括：

1. 在指定期間內消費現金淨額每滿100元港幣，可獲一次抽獎機會，得獎者可以獲得入場及綵排門票各2張，以及限量版海報，獎品共50份。

2. 在指定期間內憑10萬積分兌換入場及後台合照的門票，這個方法可以獲得門票及限量版海報之餘，還可以進入後台跟6子合照，不過計一計數，由於每消費10元才獲得1積分，即是說要消費100萬元才能獲得10萬積分。

3. 可於主辦單位的合作伙伴消費，以2蚊消費換取1積分的方法換飛，但入場門檻最少要20萬元。

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其實由最初安裝網上行服務獲得門票的方式已惹來不少粉絲熱議，因為當中涉及的安裝費和附加服務費等加起來，都比沿用的網上服務貴，有粉絲計過一張演唱會飛相當於4、5千元甚或不止。不過門票雖貴，但仍獲不少粉絲爭相預約裝寬頻，為求見偶像一面。而大家看到今次新推的換飛計劃後，更戲言原來之前申請寬頻上網都未算貴。

【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？【見下頁】

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【MIRROR代言Samsung】想換姜濤AnsonLo同款手機又怕用唔慣點算好？Samsung貼心服務幫到你【見下頁】

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相）【見下頁】

盡管如此，但仍有不少粉絲在鬧爆主辦方今次的做法，甚至覺得因為MIRROR受歡迎而不斷推出一些「天價」換飛計劃，在測試粉絲是否都願意「課金」。事實上，在9月舉行的903拉闊音樂會，同樣要人大舉消費來換入場券，已經惹來部份粉絲不滿，大嘆為甚麼只是想欣賞偶像的演唱會也要如此艱難！

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

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記者：張以正

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