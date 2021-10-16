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五大關鍵詞拆解當前全球經濟怎樣發展趨勢

股樓投資 22:32 2021/10/16

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當前中國宏觀經濟前景如何，始終仍受不同的因素影響住，而根據市場整合，可歸納出五個關鍵詞左右經濟走向，包括疫情、復甦、放水、risk on及通脹。

疫情：在疫情與疫苗的賽跑中，疫苗逐漸勝出，疫情在2021年年初出現拐點，2021年預計將得到較好控制。

金九銀十不再？樓市迎近7年最差金九 新房成交跌勢連續4月擴大【見下頁】

復甦：全球經濟增長從2020年集體下行，轉為在2021年集體復甦。

放水：考慮到微觀主體的復甦還不穩固，發達國家極度寬鬆貨幣政策仍將持續，由此造成的流動泛濫格局推動各類資產價格上漲。

Risk-on：當前受疫苗與復甦消息影響，投資者情緒由悲觀（Risk-off）切換到樂觀（Risk-on），風險資產價格飆升成為主題，例如大宗商品與比特幣。

通脹：游戲的終結取決於美聯儲貨幣政策的正常化，後者又取決於美國通脹狀況，因此通脹將是2021年最重要的關鍵詞。
 

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記者：張以正

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