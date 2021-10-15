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【金礦股】紫金礦業第三季純利按年升108%　礦產品產銷均增加

股市 23:17 2021/10/15

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【金礦股】紫金礦業第三季度纯利按年升107.8% 賺56.2億元

紫金礦業 （02899） 發表第三季度報告，6至9月純利按年升107.8%， 至56.2億元（人民幣，下同）；營業收入按年升25%，達591.1億元。紫金表示，主要礦產品產量和銷量按年增加，礦產銅、鋅價格上漲，礦產銅成本下降以及部分合營及聯營公司盈利能力按年增加。

今年頭9個月，紫金純利按年升150.70%，至145.3億元；營業收入達1689.8億元，按年升29.6%。

紫金礦業早前宣布擬以約50億元收購加拿大鋰鹽商Neo Lithium。紫金表示，項目體量大、品位高、雜質低、開發條件好，對方提鋰工藝成熟，降低成本，服務年限長。項目可行性研究報告預計在第四季度完成，將在獲得環評許可後開始建設，有望由現規劃年產2萬噸電池級碳酸鋰，擴產到年產4萬至6萬噸碳酸鋰，具備建成世界級大型鹽湖基地條件。

相關文章：【紫金礦業2899】紫金礦業擬50億人幣收購加拿大鋰鹽商 最多抽升近一成（第二版）

【資源股】國務院擬遏制大宗商品價格不合理上漲　中煤兗煤挫近一成、紫金跌6%

【大行報告】花旗看好銅價3個月內見9000美元　調高紫金洛鉬等金屬股目標價

編輯：曾樂詩

港股 傳統經濟股 業績公布 紫金礦業（02899）

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