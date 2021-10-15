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【新股IPO】順豐獲批分拆同城實業來港上市

股樓投資 22:50 2021/10/15

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順豐繼分拆順豐房託（02191）來港上市後，公司宣布，旗下即時配送業務同城實業收到中國證監會批覆，核准其發行不超過2.31億股H股，完成發行後可來港主板上市。同時，又核准同城實業10名股東所持有的約1億股境內未上市股份轉為境外上市股份，完成後同樣可到港交所上市交易。

延伸閱讀：聯想回A夢碎 股價急挫13%  大行予聯想集團投資評級及目標價

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順豐表示，同城實業今次公開發行H股並上市事項尚需取得香港相關機構審核。另根據招股書顯示，去年同城實業收入48.43億元人民幣，按年增1.3倍，但虧損擴大至7.58億元人民幣。。

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

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記者：張以正

順豐大廈 順豐國際中心 順豐房託（02191） 順豐控股（深：002352） 港股 IPO

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