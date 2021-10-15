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【芯片短缺】Canalys：全球智能手機第三季出貨量跌6%　料進取優惠絕跡雙11、Black Friday

股市 22:41 2021/10/15

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【芯片短缺】Canalys：全球智能手機第三季出貨量跌6%　料進取優惠絕跡雙11、Black Friday

市埸研究機構Canalys 發表報告指，今年第三季全球智能手機出貨量按年跌6%，原因是手機芯片短缺，供應商難以完全滿足客戶需求。

第三季全球手機出貨量排行第1名是三星（Samsung），市佔率按年維持約23%。新推出 iPhone 13 出現強勁需求，帶動蘋果市佔率按年增3個百分點至15%，排行第2名。小米 （01810） 以市佔率約14%排行第3名，而 vivo 和 OPPO 同樣以10%市場份額並列第4位。

Canalys 首席分析師 Ben Stanton認為，手機芯片荒正式來臨，現時智能手機行業正在最大限度地提高設備的產量，但芯片供應商則希望提高價格以抑製過多訂單，試圖縮小供需之間差距，估計芯片短缺情況要待2022年才會緩解，加上全球運費成本高昂，智能手機品牌推高產品零售價。

Stanton提到，智能手機品牌在最後一刻才更改設備規格和訂單數量，以確保可最大限度地提高產量，但對零售商和分銷商造成導致混亂和低效率。

Stanton又指，內地雙十一及歐美黑色星期五等推廣優惠日即將來臨，但智能手機的渠道庫存已經很低，料無法完全滿足需求浪潮。Stanton估計，今年品牌不會推出進取手機優惠，但為了避免客戶失望，利潤率受限的智能手機品牌或會捆綁其他設備出售。

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記者：李哲毅

港股 美股 小米集團－W（01810） 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 13 晶片 智能手機 小米 Oppo 雙十一

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