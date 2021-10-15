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【新股IPO】物美科技傳擱置來港上市計劃

股樓投資 22:39 2021/10/15

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消息指，內地連鎖百貨經營商物美科技擱置10億美元在港上市計劃。此前有傳港交所對該公司的業務經營進行詢問，令其在港公開招股計劃面臨押後。

【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？【見下頁】

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物美科技由創始人和董事長張文中控制，雖有傳物美科技擱置上市計劃，但有指同樣由張文中控制的綫上零售服務提供商多點(Dmall)，將把上市計劃地點由美國改為香港。稍早前市傳多點原計劃通過在美上市籌集約5億美元，但在7月遇阻。據悉，該公司已選定新的顧問來安排香港上市事宜，最快或於明年上市。

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

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記者：張以正

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