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友邦湖北分公司 獲銀保監准許開業

股樓投資 23:02 2021/10/15

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友邦保險(01299)拓展內地業務再有進展。集團宣布，旗下友邦人壽已獲得湖北銀保監局批復，同意在武漢設立湖北分公司並准予開業。這是友邦人壽自2020年設立以來，拓展業務的第二個新省份。友邦周五收報87.8元，上升0.3%。

【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股   詳情請看【下一頁

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目前友邦在上海、北京、廣東、深圳、 江蘇、天津、河北和四川設有分支機構。友邦中國首席執行官張曉宇表示，湖北省擁有近6,000萬人口，是中國內地經濟增長的主要引擎之一。武漢在促進高等教育方面的表現出色，讓友邦可吸納區域內優質的人才，以培育專業的金融保險代理及員工。

【恒大危機】財務匯報局介入調查 中國恒大財務報表 及核數師羅兵咸永道審計報告   詳情請看【下一頁

友邦今年加快投資內地，年中集團收購中郵保險近25%股權。外界認為，中郵保險注重大眾市場和大眾富裕階層，看好交易可令友邦和對方實現業務互補，及拓展分銷網絡。

同場加映  【iM會客室】恆大外債骨牌 下周見真章

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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