▲ 【中國經濟】IMF前經濟學家警告：中國改革太快恐犯大錯 通脹升溫將成全球經濟挑戰

恒大 （03333） 債務違約風波不斷，事件更牽連至整個房地產業。外電報道，前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家，現任芝加哥大學布斯商學院金融學教授Raghuram Rajan表示，中國正加強對科技、教育以致房地產的監控，這些都是歷來支持中國經濟向上的主要動力，「我非常擔心中國，某程度來看中國正在放棄昔日的增長引擎」，中國正轉向新動力，但問題是中國的改革是否做得太快，導致經濟缺乏足夠推動力。

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他認為，房地產市場是中國目前最重大的改革，長遠而言改革是完美的，但短線對其有重大保留，目前恒大正努力償還巨額債務，不排除會有更多內房企業會面臨類似麻煩。「如果房價因政府措施而下跌，業主會感到財富減少，地方政府可能會因土地銷售減少而損失收入，因這是地方政府的重要資金來源。」

Raghuram Rajan表示，中國政府在同時處理很多事情，「當你這樣做時，就有機會犯更大的錯誤。」

通脹升溫將成為全球經濟挑戰

全球通脹繼續升溫，Raghuram Rajan認為，通脹上升將成為全球經濟面臨的重大挑戰，而通脹壓力並不像央行所想般短暫，有跡象表明價格上漲持續的時間可能比預期還要長。

Raghuram Rajan解釋，供應短缺是推高通脹的一個根本原因，目前已經蔓延到各個國家及行業，而能源價格上漲導致電力受限，這對本身危危乎的全球供應鏈造成更大損害。「美國樓價攀升已推動租金向上，很快便會推高消費價格，當所有因素綜合在一起時，便可見通脹會維持更長更高。」

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編輯：曾樂詩