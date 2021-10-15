【新股IPO】和譽2256首日掛牌收報12.4元 微跌0.48%

生物製藥公司和譽（02256）首日掛牌，開市報11.3元，較招股價12.46元跌9.3%，收市報12.4元；微跌0.48%；以每手2000股計，一手帳面蝕120元。

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該股是次全球公開發售1.41億股，其中10%於本港作公開發售，招股價介乎12.16元至12.46元，每手2000股，一手入場費25,171.12元；10月13日掛牌；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及摩根大通。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中金公司。聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為興證國際、海通國際、滙豐及華泰國際。

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和譽已戰略性地設計及開發由14個專注於腫瘤學的候選藥物組成的管線，包括五種處於臨床階段的候選藥物。是次集資所得，其中19.7%用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK011已計劃的臨床試驗、註冊文件的編製及未來商業化；32.6%用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK091(AZD4547)已計劃的臨床試驗、註冊文件的編製及未來商業化；28%用於其他臨床階段產品及管線的候選產品；8.4%用於臨床前研究；6.3%用於建造上海生產設施；其餘5%用作營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正