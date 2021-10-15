【有相睇】盈翠半島放盤連75萬高質裝修　同屋苑業主睇樓後即拍板　斥995萬「買多層」自用

放盤連靚裝修往往可以吸引希望即買即住的買家，而最近就有業主增持一個同屋苑連裝修單位自用。中原地產蔡偉明表示，青衣盈翠半島1座中層G室錄得成交，實用面積520平方呎，兩房間隔，享海景，單位附連約75萬元雅致裝修，叫價1,050萬元，放盤一個月，經議價後，新近以995萬沽出，折合實用呎價19,135元。

單位內櫳（相片由代理提供）︰

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蔡偉明指，買家為同屋苑業主，鍾情單位內櫳新淨企理，可省裝修，而且享海景，屬少有高質素放盤，見業主肯減價，睇樓24小時內火速拍板斥資增持自用。原業主則於2018年以870萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利125萬元或14%。

蔡偉明表示，青衣本月至今錄得10宗成交，成交仍然緩慢，但大部份單位質素不俗，除上述成交外，分行新近亦促成曉峰園3座中層E室成交，實用面積818平方呎，三房套房連儲物房間隔，享翠綠山景，叫價1180萬元，減至1110萬元即獲區內換樓客承接，折合實用呎價13570元。原業主於2015年以822萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利288萬元或35%。

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