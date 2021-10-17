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【買樓理財】買家見有筍盤　即半夜落訂及簽約　695萬購君豪峰最平一房

股樓投資 17:58 2021/10/17

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港島區供應少，受不少買家追捧，近期有買家睇樓後，發現單位是屋苑同類戶型中最平，即使在暴雨的情況下，亦半夜12時走出來落訂及簽約，終成功買到「心頭好」。

利嘉閣吳玉蘭說，鰂魚涌君豪峰中低層K室，實用面積約293平方呎，一房間隔，外望山景，近日以695萬元易手，實用呎價約23,720元。吳玉蘭補充，買家見單位屬屋苑同類戶型中最平，故即使在暴雨的情況下，半夜12時照出來落訂及簽臨時買賣合約。

據悉，原業主於2018年5月，以約733.1萬元購入上述單位，持貨3年，現帳面蝕約38.1萬元。另外，上述為君豪峰本月首宗二手成交，而屋苑現時有75個單位放售，叫價由580萬元起。值得留意的是，翻查今年君豪峰的二手成交紀錄，業主帳面多數要蝕。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣 鰂魚涌 君豪峰

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