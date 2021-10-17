  • 24°C
香港時間 : 20211017日 (日) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查：逾半受訪青年認為買樓是「妄想」　缺首期、供不起是最大困難

股樓投資 16:48 2021/10/17

分享：

香港樓價高企，除非從事專業行業，又或有家庭支持，要買樓實在不易。關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組發表報告，發現過半受訪青年覺得樓價高企，認為以目前經濟能力在港置業是「妄想」；近四成人因置業而推遲結婚。

關注組早前訪問了900多名18歲至45歲市民，發現60%人指置業是結婚的先決條件；70%人指置業是與伴侶生育的先決條件；38%人指因為買樓而推遲結婚。值得留意的是，過52%人指以目前的經濟能力置業是「妄想」，而當中大部分人30歲以下。被問到目前買樓最大的困難，72%人指首期不足；71%人指供不起。

調查又發現，四成半受訪者計劃或者正申請公屋及居屋。關注組認為，數據反映受訪者希望透過資助房屋，以完成置業計劃，建議政府加快興建單位，並增加白表居屋第二市場計劃名額，且研究試行資助合資格的居屋白表申請人買私樓單位。

【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股【下一頁

    點擊圖片放大
    +16
    +15

同場加映【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 居屋 公屋

上一篇文章

【加密貨幣】MSCI稱加密貨幣風險開始「蔓延」 當中包含7.1兆美元股票

下一篇文章

【帶你睇盤】低過銀行估價24萬　高層連靚裝　可借九成按揭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位 「半開放式廚房」最傾心 人字砌地板瞬間顏值上升
【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位 「半開放式廚房」最傾心 人字砌地板瞬間顏值上升
惠康開設Wellcome Fresh 佔地5萬呎進駐西寶城 成全港最大超市
惠康開設Wellcome Fresh 佔地5萬呎進駐西寶城 成全港最大超市
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬
【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬
【有相睇】盈翠半島放盤連75萬高質裝修　同屋苑業主睇樓後即拍板　斥995萬「買多層」自用
【有相睇】盈翠半島放盤連75萬高質裝修　同屋苑業主睇樓後即拍板　斥995萬「買多層」自用
MIRROR六子12月演唱會再推「天價」換飛新玩法 粉絲：在測試我們底綫？
MIRROR六子12月演唱會再推「天價」換飛新玩法 粉絲：在測試我們底綫？