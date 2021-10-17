調查：逾半受訪青年認為買樓是「妄想」　缺首價、供不起是最大困難

香港樓價高企，除非從事專業行業，又或有家庭支持，要買樓實在不易。關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組發表報告，發現過半受訪青年覺得樓價高企，認為以目前經濟能力在港置業是「妄想」；近四成人因置業而推遲結婚。

關注組早前訪問了900多名18歲至45歲市民，發現60%人指置業是結婚的先決條件；70%人指置業是與伴侶生育的先決條件；38%人指因為買樓而推遲結婚。值得留意的是，過52%人指以目前的經濟能力置業是「妄想」，而當中大部分人30歲以下。被問到目前買樓最大的困難，72%人指首期不足；71%人指供不起。

調查又發現，四成半受訪者計劃或者正申請公屋及居屋。關注組認為，數據反映受訪者希望透過資助房屋，以完成置業計劃，建議政府加快興建單位，並增加白表居屋第二市場計劃名額，且研究試行資助合資格的居屋白表申請人買私樓單位。

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