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官媒點名涉信息安全　富途：不涉香港客戶

股樓投資 15:15 2021/10/17

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富途（美：FUTU）、老虎證券（美：TIGR）再被官媒點名批評，指存在信息安全風險。其中新華社旗下《中國證券報》日前指，一些境外證券經營機構面向境內投資者提供的跨境炒股服務，是未經監管部門批准。富途繼上周四（14日）跌逾12%後，上周五（15日）再跌逾13%。其後富途發澄清聲明，強調財務及業務並無受影響。

澄清聲明如下：

中國內地的《個人信息保護法》旨在保護中國內地居民的個人信息。近日内地媒體的報道，也僅限於討論《個人信息保護法》對內地客戶相關服務可能的影響，並不涉及任何香港客戶。

富途作為一家國際化企業，在中國香港、新加坡及美國各地開展業務時，皆在當地成立了獨立的持牌法人，接受當地相關監管機構的嚴格監管。

在香港，富途證券（香港）是香港持牌法團，受香港證監會（SFC）的嚴格監管，其客戶信息的保密及資金安全規範都嚴格依照香港的監管要求執行，所有客戶數據也僅存儲於香港本地。

富途證券（香港）自成立以來一直高度重視並保護投資者的個人信息，積極配合並嚴守香港的《個人資料(私隱)條例》。富途證券（香港）財務及業務並沒有受到任何影響，財務穩健，業務運作亦一切如常。富途證券（香港）會繼續為本港投資者服務，持續嚴格遵守和實踐法律法規。

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撰文 : 黃卓賢

美股 富途（美：FUTU）

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