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【買樓理財】1997年買杏花邨　現帳面僅賺76%

股樓投資 14:34 2021/10/17

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1997年至今，樓市經歷多個高低潮，而當年「摸頂」入市的買家，多數已經「返家鄉」，兼有錢賺。近日，有位於1997年4月入市的買家，出售旗下杏花邨的三房單位，但帳面僅賺約76%，一倍都無。

美聯物業李聖智說，杏花邨6座中層3室單位，實用面積596平方呎，三房兩廳間格，望東南園景，由於間格實用，樓價合理，獲港島東區用家鍾情，並以975萬元市價易手，實用呎價約16,359元。

值得留意的是，原業主於1997年4月，即亞洲金融風暴前夕，以約553萬元購入上述物業，現帳面獲利約422萬元，物業期內升值約76%。代理續說，杏花邨本月暫錄2宗買賣。

【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股【下一頁

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