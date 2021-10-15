旅遊業有起色 9月訪港旅客按年彈8.2% 內地客增幅最多

疫情持續逾1年多，對旅遊業造成重挫，過去數月訪港旅客數字現復甦勢頭。香港旅遊發展局（旅發局）公布，9 月初步訪港旅客數字為 9,879 人，較去年同期上升 8.2%，每日平均約 329 人次。

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但若以今年首9個月計算，跌勢仍驚人，受新冠肺炎疫情及環球旅遊限制影響，累積計算，今年 1 至 9 月訪港旅客人數約 6.3 萬人次，整體按年下跌 98.2%。

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值得留意的，是9月內地旅客有明顯回升迹象，期內有達6,955人次來港，較去年同期增加12%。至於期內非內地旅客錄得2,924人，較去年同期上升0.1%。至於其中新市場旅客跌幅最多，上月僅有288人次訪港，按年跌39.1%。至於短途及長途旅客上月訪港人次分別為1,361人及1,020人次，分別按年跌2.3%及增加5.7%。

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旅發局指，正積極籌備在未來數月重新開展多項大型盛事活動及在巿場的宣傳推廣工作，當中包括年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」、「香港除夕倒數」，以及將再度登場的「賞你遊」活動，冀持續推動本地正面氣氛，刺激經濟，支持旅遊、餐飲及零售業界，並維持香港在內地及國際的曝光和正面形象。更多詳情將於稍後公布。

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記者：陳詠妍