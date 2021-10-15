▲ 【物管併購潮】旭輝永升服務斥7億人幣 購紅星美凱龍商場物管八成股權

旭暉永升服務 （01995） 繼9月30日宣布斥5.82億元（人民幣，下同）收購湖南美中環境生態科技51%股權後，半個月內再作出另一項併購。旭暉永升服務今日收市後發公告，以6.96億元向紅星美凱龍 （01528） 購入上海美凱龍物業管理服務80%股份。

另外，旭暉永升服務及紅星美凱龍同意，將星悅物業注入上海美凱龍物管，造價3.3億元。旭暉永升服務於今年3月以2.97億元向紅星美凱龍購入90.1%星悅物業股權，其餘股權繼續由紅星美凱龍持有。

紅星美凱龍已承諾，集團將促使委聘上海美凱龍物管管理旗下全資自營的新商場，並向永升提供保證六年溢利保證期。

上海美凱龍物管主要為大型家居商場提供服務，旭暉永升服務認為，收購可擴大業務經營規模及範圍，積累及提升集團管理商場項目的經驗及能力，增強集團商場物業管理服務的名度及競爭力，並進一步改善本集團的業務結構，符合集團的戰略需求。

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