【房產稅】防止分配不公堅持房住不炒 習近平強調推動房地產稅立法及改革

中國國家主席習近平撰文，強調要加強對高收入的規範及調節，依法保障合法收入的同時，防止收入兩極分化、分配不公等情況。文章提及要推動房地產稅立法及改革，做好試點工作，同時要加大消費環節稅收收的調整力度，研究擴大消費稅徵收範圍，鼓勵高收入人士及企業回報社會。

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除了房地產稅外，習近平同時提及要完善住房供應及保障體系，堅持房住不炒的定位，租購並舉，因城施策，完善長租房政策及擴大保障性租賃住房供給，解決市民住屋問題。

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