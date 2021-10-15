【停牌股】中國忠旺3名非執董集體辭任　下屬公司「已無法依靠自身力量解決當前問題」

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中國忠旺 （01333） 公布，王振華、盧華基、史克通已辭任公司獨立非執行董事，3人辭任後，董事會將沒有獨立非執行董事，低於聯交所規定最低人數3人，公司指，現正物色及在切實可行範圍內盡快委任適當人選，無論如何在3個月內填補空缺。

另外，公司審核委員會、提名及薪酬委員會及公司治理委員會的空缺亦需填補。公告稱，王、盧、史3人確認其與董事會並無意見分歧，指是因希望將更多精力投入到其他個人事務而辭任。

下屬公司有重大虧損、運營困難

中國忠旺發出非執董的辭任通告不久，緊接再發一公告，指於10月15日，收到下屬公司遼陽忠旺精製鋁業、遼寧忠旺集團的通知， 「因重大虧損、運營困難，下屬公司及其子公司已出現嚴重經營困難，經多方努力，已無法依靠自身力量解決當前問題。」

目前，下屬公司正積極與有關方溝通，尋求幫助，最大限度保障下屬公司及其子公司後續的平穩、有序運營。

未披露業績停牌

中國忠旺因仍未披露上半年業績，目前仍然停牌。

公司創辦人劉忠田早前被美國裁定，6間被視為與他有關聯的公司喬裝掩蓋鋁出口，避免支付18億美元（約140億港元）關稅，劉忠田被判欺詐罪名成立。起訴書顯示，一家中國公司以欺詐手段向南加州出口了大量鋁，然後編造了虛假銷售記錄，檢察官指「這些銷售是一個騙局，目的是誇大中國忠旺的價值」。公司其後發聲明否認。

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編輯：區嘉俊