【上海國際板】上海國際板時機成熟 港交所面對另一挑戰？

全國政協委員、上海新金融研究院理事長屠光紹在出席論壇時表示，上海金融開放其中一個重要步驟是建立國際板，認為現時國際板時機已經成熟。他表示國際板建設是市場開放的重要表現，有境外公司到上海、內地上市，才代表內地開放進入新階段，同時代表中國金融市場及資源進一步提升。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

























交通銀行 （03328） 行長劉珺指，上海國際金融中心的建設需要人民幣資產交易中心及定價中心，推動更高質量的人民幣金融資產交易及人民幣資產風險配置的全球中心，上海金融中心才是真正開放。

同場加映 【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機