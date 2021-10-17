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【樓市現象】天匯銀主盤3.1億沽　貶值近三成　原業主是海航董事長陳峰

股樓投資 14:02 2021/10/17

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原由海航董事長陳峰持有的西半山天匯複式戶，早前淪為銀主盤，後由接管人接手招標放盤，市傳近日以3.13億元售出，與6年前的買入價相比，賬面蝕約1.2億元，即貶值28%。

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資料顯示，上述物業為天匯45樓（又名68樓）A室複式單位，實用面積4,664平方呎，連310平方呎平台，享維港全海景，全屋附有豪華裝修，由海航董事長陳峰於2015年以公司名義購入單位，實用呎價高見92,857元，一度為亞洲最貴呎價的分層戶。

不過，其後單位多次向財務公司抵押借貸，惟業主最終無力償還，並去年3月被羅兵咸永道合夥人接管。及至今年8月，單位以銀主盤形式招標出售。

值得留意的是，海航集團數年前，因以「癲價」在港搶地而聲名大噪，但其後傳出集團財困，須賣地撲水，而海航在上月一份聲明指，董事長陳峰、首席執行官譚向東，因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。

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撰文 : 黃卓賢

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