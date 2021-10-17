【買樓理財】兩年前買170呎「龍床盤」　現享3.2厘租金回報率

近年不少投資者愛買納米樓，皆因收租回報率較其他住宅高，多數有3厘以上。利嘉閣梁桂華說，屯門菁雋中層21室，實用面積約170平方呎，開放式間隔，享東南景觀，近日以月租7,800元租出，實用面積呎租約46元。

據悉，業主於2019年7月，以約289萬元購入上述單位，以目前月租7,800元計，租金回報率約3.2厘。

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梁桂華補充，租客為區內客，見上述單位企理，亦知道屋苑放盤量不多，於是偕同家人再睇樓後，即時決定承租，而上述單位為屋苑本月第3宗租賃成交，目前放租量約1個，月租入場價為8,500元。

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