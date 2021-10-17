【上車盤】438萬買頂層單位　起居配套樣樣齊　上手業主勁賺4.3倍

元朗區樓價持續高企，大型屋苑頻創新高成交，但市中心一帶仍有不少單幢物業，由於單位面積細，門檻較低，不足500萬元可上車。利嘉閣張家偉說，元朗寶發大廈頂層單位，實用面積339平方呎，兩房間隔，近日以438萬元易手，實用呎價約12,920元，為屋苑本月首宗成交。

資料顯示，寶發大廈位於元朗市中心大棠路24號，早於1984年入伙，即約37年樓齡，為單幢樓設計，提供48個單位，實用面積由313平方呎起，至最大368平方呎。

物業最大賣點是位置方便，位於大棠路，即區內主要街道，而且靠近輕鐵站，衣食住行咫尺可達。據悉，原業主於1996年6月，以約83萬元購入上述單位，持貨約25年，現帳面獲利約355萬元，物業期內升值約4.3倍。

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