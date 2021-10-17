【帶你睇盤】低過銀行估價24萬　高層連靚裝　可借九成按揭

新一份《施政報告》出台後，釋除市場疑慮，業主叫價亦見進取，個別叫價甚至高過銀行估價。今次介紹的單位為東涌昇薈10座高層A室，最大賣點是低過銀行估價24萬元，而且連靚裝。資料顯示，單位實用面積484平方呎，屬大一房間隔，現叫價726萬元，可承造九成按揭。

單位相

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放盤單位 昇薈 10座 高層 A室（物業編號： BH32133385） 實用面積 484平方呎 間隔 大一房，望內園景 叫價 726萬元 賣點 1. 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達750萬元（估價日期 : 2021年10月15日），單位現時叫價較估值低24萬元 2. 廳大房大 3. 設樓高4層的大型會所，設施齊全 4. 基座商場有多間民生商舖；鄰近大型商場東薈城，內有多間食肆、名牌店舖及超級市場等 5. 鄰近港鐵東涌站，未來隨着港鐵東涌延綫落成，區內鐵網絡將更臻完善 6. 毗鄰港珠澳大橋香港接線及屯門至赤鱲角連接路，可以輕鬆往來內地、香港及澳門

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註︰

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