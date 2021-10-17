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【帶你睇盤】低過銀行估價24萬　高層連靚裝　可借九成按揭

股樓投資 16:41 2021/10/17

分享：

新一份《施政報告》出台後，釋除市場疑慮，業主叫價亦見進取，個別叫價甚至高過銀行估價。今次介紹的單位為東涌昇薈10座高層A室，最大賣點是低過銀行估價24萬元，而且連靚裝。資料顯示，單位實用面積484平方呎，屬大一房間隔，現叫價726萬元，可承造九成按揭。

單位相

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放盤單位 昇薈 10座 高層 A室（物業編號： BH32133385）
實用面積 484平方呎
間隔 大一房，望內園景
叫價 726萬元
賣點

1. 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達750萬元（估價日期 : 2021年10月15日），單位現時叫價較估值低24萬元

2. 廳大房大

3. 設樓高4層的大型會所，設施齊全

4. 基座商場有多間民生商舖；鄰近大型商場東薈城，內有多間食肆、名牌店舖及超級市場等

5. 鄰近港鐵東涌站，未來隨着港鐵東涌延綫落成，區內鐵網絡將更臻完善

6. 毗鄰港珠澳大橋香港接線及屯門至赤鱲角連接路，可以輕鬆往來內地、香港及澳門

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3DNLO4C

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 昇薈 利嘉閣

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