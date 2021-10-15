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【大行點睇】內地監管影響有限料盈利已見底 滙豐維持醫思健康買入評級

股樓投資 20:13 2021/10/15

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滙豐發表報告，指醫思健康 （02138） 2022財年上半年合同銷售按年增長不低於六成，反映即使內地當局加強醫美行業的監管，但對集團的影響有限。該行認為，香港消費情緒回暖，內地業務穩健，加上併購貢獻，預計公司2022財扶上半年收入將按年增八成至14.2億元，純利則升2.6倍至1.6億元。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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由於預期醫生成本增加，該行降低公司2022財年至2023財年盈利預測3%至9%，同時將目標價由17元降至15.5元，不過該行指預計公司盈利於2021財年見底，公司正在逐步復甦，維持「買入」評級。

同場加映   【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

醫美 經濟 買入 目標價 純利 醫思健康（02138）

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