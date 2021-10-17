【山地悠遊人生@iM網欄】氣勢依舊-半島自助餐廳

▲ 環境優雅又舒服，半島氣勢依舊

半島酒店一直被視為香港最頂級的豪華酒店之一，童年覺是遙不可及的地方，連去半島用膳都是夢想般的大事。 多年前金融風暴，半島以特價招攬本地客，有幸入住，體驗到頂級服務的樂趣！這次疫情持續，宅度假變成常規，有個朋友是半島忠實粉絲，這一年半以來她入住半島25次。我個人覺得半島沒有貴賓廳，吸引力不足，但去半島享受一餐半餐，依然是賞心樂事，今年選擇到半島酒店露台餐廳慶生。露台餐廳的自助餐一向非常受歡迎，一位難求，所以提前了一個多月訂枱。

▲ 新鮮的食材加用心的烹調，環境優雅又舒服，半島氣勢依舊

那天是平日，午餐不提供生蠔， 平心而論，食物選擇不是很多， 但貴精不貴多， 各式魚生、凍海鮮、沙律、熱盤、甜品全部都很高質素。 日式刺身一盤盤切好放在當眼位置，甜蝦、吞拿魚和三文魚口感和味道鮮甜。開放式廚房提供即煮擔擔麵、意粉和即切燒牛肉， 款款都極高水準。 我覺得最出色係慢煮飽魚，煮到軟韌度剛剛好。

▲ 磯煮鮑魚最出色，煮到軟韌度剛剛好

▲ 刺身一盤盤切好放在當眼位置，甜蝦、吞拿魚和三文魚口感和味道鮮甜

▲ 甜蝦、吞拿魚和三文魚口感和味道鮮甜

沙律區提供多款高級沙律菜及配料，鮮嫩的小菠菜、天然番茄乾、 珍珠洋葱等，多款沙律醬汁讓客人配搭。賣點在於用料高質新鮮，最愛採用了羅馬生菜中間最嫩的部分，撒上榛子碎、芝士和培根碎，天然清爽，清脆鮮甜。至於冷盤有風乾牛肉、西班牙黑毛豬火腿、羊奶芝士、香草煙三文魚，鹹香細膩，口感柔軟，一放入口已感覺到頂級滋味。

▲ 最愛採用了羅馬生菜中間最嫩的部分，撒上榛子碎、培根碎，天然清爽，清脆鮮甜。配菜有法國苦白菜

多款精緻甜點

甜品最精彩，甜品控絶對不會失望，半島出品的多款精美糕點、朱古力、蛋糕布甸，相當高質，拿破崙一定要試， 好好味！日式芝士蛋糕上面有個圓圓果凍波波好吸睛，半島自家製雪糕都好濃郁好滑， 還有雪芭！提供四款水果， 藍莓無限供應，與別不同，超開心！

▲ 甜品方面選擇好多，非常出色， 拿破崙一定要試， 好好味！日式芝士蛋糕上面有個圓圓果凍波波好吸睛

▲ 半島自家製雪糕都好濃郁好滑！

▲ 當天吃了差不多三分二的甜品款式，最愛 Tiramisu 義大利芝士蛋糕

▲ 最愛香濃軟滑的義大利芝士蛋糕Tiramisu

環境以自助餐來說算非常舒適恬靜，空間感十足，沒有一般自助餐侷促的感覺。 非常適合平日約朋友食午飯，環境舒服，加上客人都好守規矩，斯文有禮， 價錢亦合理。 雖然沒有所所謂的貴價食材如龍蝦、生蠔，比較失望嘅係燒豬里脊，比較嚡口。蒸扇貝好乾身，吃不出味道！ 但食物非常整潔，用料細緻，補充得好快，收碟收得好快。環境光缐充足，地方寛敞，奢華但不拘束， 服務態度非常好 。

上星期趁颱風襲港，即興打電話詢問露台餐廳有沒有空位， 到達現場，入座率低於五成，滂沱大雨中，又安靜地吃了一頓豐富、精緻、高質的自助午餐 。當天遇到東南亞美食為主題， 泰越星馬都包括在內， 食品總類及質素高：

清湯牛肉河、蔗蝦、泰式魚餅、海南雞、肉骨茶、斑蘭椰汁千層糕。 在將完結時，驚艷的發現最好吃的芒果糯米飯， 應該是曼谷半島的真傳，糯米飯加入椰汁打成糊狀，澆上芒果汁，加上芒果粒，最後用金箔點綴。

注意：

～餐廳經常爆滿，週末更是一位難求需要提前一、兩個月訂位。

～露台餐廳是疫苗氣泡下之C類運作模式，客人進入餐廳時必須使用「安心出行」流動應用程式，不能以手寫登記個人資料。

～週六跟周日價錢有分別，主要在於週日及公眾假期有生蠔供應。

～穿著要求：優雅休閒，避免穿著運動服，不可穿背心、人字拖、涼鞋及塑膠鞋進入餐廳晚上6時後男士須穿著長褲。

地點：九龍梳士巴利道，半島酒店1樓露台咖啡廳

電話：26966766

營業時間：

自助午餐下午 12-2:30

自助午餐 （星期一至五)

成人 $568, 小童3 至 11 歲 $468

自助午餐 （星期六)

成人 $648, 小童3 至 11 歲 $548

自助午餐 (星期日及公眾假期)

成人 $888, 小童3 至 11 歲$688

自助晚餐：晚上6-10時

成人 888, 小童（3 至 11 歲） 688

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！