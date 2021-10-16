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【玄人‧峰語@iM網欄】一個用神兩個格局？ 同一粒星可有不同的演繹

名人薈萃 10:00 2021/10/16

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很多人對算命有一種誤解，就是以為師傅望著一個八字，就可以如數家珍一般，將一個人的命運娓娓道來，但事實並非如此。原因是算命跟看醫生一樣，就是要透過一些交談、交流，去進一步了解客人的命格及遭遇。事實上、單是頭痛去問診，背後有很多因由：可以是感冒引起、可以是頸椎着神經線、可以是慣性偏頭痛，醫生也要透過問疹去了解病人的實際情況。


以子平八字為例，它是透過陰陽五行去計算一個人的命格及運程，但是陰陽五行之氣可以代表不同的象徵。例如我究者為   「財」(又云財星)，在一般人眼中財是代表錢，但在八字的世界裏，財可以代表錢財、妻子、戰利品、工作辛勤……等。因此，如果兩個人同樣的八字用神也是以財為用，發生在他們身上的事件可以是兩碼子的事：其中一人可以是工作順利而得到大財；另一人可能因為娶得一個賢妻而發達、亦可代表佔有慾很強，更可代表工作辛苦帶來的壓力(如果是忌神)。

 

又例如兩個人用神同時為「食傷」(日元所順生的五行，如金生水、水生木)，其實當中可以包含兩種格局：一種是「食傷生財格」，一種是「吐透格」，前者強於做生意賺錢，後者卻精於藝術發展。由是觀之，同一個用神發生在不同人的身上，已可以有千變萬化的變化。在此，我已沒有談到金的食傷生財或吐秀，與木的食傷生財或吐套之分別，更不細談發生在陰陽日元之分別，因為日元不同，但同一個格局亦都有不同的結果，因此八字的易學難精之處，就是如何從精細地從命格上抽絲剥繭，去定斷一個人的人生大方向。


曾經有客人問我，可否幫他四歲的兒子算命，我隨即斷然拒絕。究其原因，不是因為他年紀小怕算命是洩露天機，而是他年紀這麼小真的沒有什麼值得批算。一個四歲的小朋友，發生在他身上的資訊實在太少，極其量只可以從他八字上看出他格局，從而推算其性格特質、健康、讀書情況，其他資訊則不得而知，而到他長大後亦可因不同際遇，衍生不同的命運，因此跟一個小朋友算命，其實是沒有太大意思的。反之，一個成年人算命時，透過基本的答問先行作一定盤，大概知道他的用神、忌神朝那方向發展，我們便更能掌握他的機遇、問題所在。

所以，以學八字學得好，不是要鬥艱深，鬥奇招，除了要了解陰陽五行及拆格局外，另一要累積的是人生豐富的閱歷，當你閱歷愈多，對於人物周邊發生的事件例子就愈多，更容易套用在八字的實戰之上，對你為人批算是有很大的卑益。

 

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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