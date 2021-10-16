【玄人‧峰語@iM網欄】一個用神兩個格局？ 同一粒星可有不同的演繹





很多人對算命有一種誤解，就是以為師傅望著一個八字， 就可以如數家珍一般，將一個人的命運娓娓道來，但事實並非如此。 原因是算命跟看醫生一樣，就是要透過一些交談、交流， 去進一步了解客人的命格及遭遇。事實上、單是頭痛去問診， 背後有很多因由：可以是感冒引起、可以是頸椎着神經線、 可以是慣性偏頭痛，醫生也要透過問疹去了解病人的實際情況。



以子平八字為例，它是透過陰陽五行去計算一個人的命格及運程， 但是陰陽五行之氣可以代表不同的象徵。例如我究者為 「財」(又云財星)，在一般人眼中財是代表錢， 但在八字的世界裏，財可以代表錢財、妻子、戰利品、工作辛勤…… 等。因此，如果兩個人同樣的八字用神也是以財為用， 發生在他們身上的事件可以是兩碼子的事： 其中一人可以是工作順利而得到大財； 另一人可能因為娶得一個賢妻而發達、亦可代表佔有慾很強， 更可代表工作辛苦帶來的壓力(如果是忌神)。

又例如兩個人用神同時為「食傷」(日元所順生的五行，如金生水、 水生木)，其實當中可以包含兩種格局：一種是「食傷生財格」， 一種是「吐透格」，前者強於做生意賺錢，後者卻精於藝術發展。 由是觀之，同一個用神發生在不同人的身上， 已可以有千變萬化的變化。在此， 我已沒有談到金的食傷生財或吐秀，與木的食傷生財或吐套之分別， 更不細談發生在陰陽日元之分別，因為日元不同， 但同一個格局亦都有不同的結果，因此八字的易學難精之處， 就是如何從精細地從命格上抽絲剥繭，去定斷一個人的人生大方向。



曾經有客人問我，可否幫他四歲的兒子算命，我隨即斷然拒絕。 究其原因，不是因為他年紀小怕算命是洩露天機， 而是他年紀這麼小真的沒有什麼值得批算。一個四歲的小朋友， 發生在他身上的資訊實在太少， 極其量只可以從他八字上看出他格局，從而推算其性格特質、健康、 讀書情況，其他資訊則不得而知，而到他長大後亦可因不同際遇， 衍生不同的命運，因此跟一個小朋友算命，其實是沒有太大意思的。 反之，一個成年人算命時，透過基本的答問先行作一定盤， 大概知道他的用神、忌神朝那方向發展，我們便更能掌握他的機遇、 問題所在。