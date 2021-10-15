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【異動股】中遠海控急跌一成　中金指航運運價或接近見頂

股樓投資 19:27 2021/10/15

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中遠海控(01919)今日股價急跌9.9%，其餘航運股亦普跌，東方海外國際(00316)跌7.3%，太平洋航運(02343)跌2.6%，海豐國際(01308)跌0.8%。

中金發表研報指，近期達飛輪船宣佈從9月到明年2月停止上調即期運價，而進入四季度傳統旺季逐漸結束，該行認為運價的頂點或已臨近，完全消化當前供應鏈節點中累積的貨量或仍需要1至2個季度，因此行業迴歸常態化或在2022年首季至2022年第三季發生（具體時間取決於是否有額外的供給衝擊），如果雙限政策對於生產活動和出貨量產生實質性影響，亦可能會加速運價頂點到來。

 

【大行點睇】中信証券指阿里中長期前景仍樂觀　維持「買入」評級

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【同場加映】溫股知新：絕密三寶 策略檢討​​​​​​​

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

中遠海控（01919） 港股

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