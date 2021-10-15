【異動股】中遠海控急跌一成　中金指航運運價或接近見頂

中遠海控(01919)今日股價急跌9.9%，其餘航運股亦普跌，東方海外國際(00316)跌7.3%，太平洋航運(02343)跌2.6%，海豐國際(01308)跌0.8%。

中金發表研報指，近期達飛輪船宣佈從9月到明年2月停止上調即期運價，而進入四季度傳統旺季逐漸結束，該行認為運價的頂點或已臨近，完全消化當前供應鏈節點中累積的貨量或仍需要1至2個季度，因此行業迴歸常態化或在2022年首季至2022年第三季發生（具體時間取決於是否有額外的供給衝擊），如果雙限政策對於生產活動和出貨量產生實質性影響，亦可能會加速運價頂點到來。

【大行點睇】中信証券指阿里中長期前景仍樂觀 維持「買入」評級

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【同場加映】溫股知新：絕密三寶 策略檢討​​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機