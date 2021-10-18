【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱藏的Omakase IKI 粋

香港人近年迷上Omakase，一些被捧到上天花板的日式鮨店更宣佈2022年全年滿座，甚至收起所有訂座途徑，只做熟客生意也可以full到2023。我自問沒有如此能耐，沒耐性等一年，只好到處發掘一些口碑不錯，而又仍然可以訂枱的隱世鮨店，Omakase IKI粋便是其中一間。查了字典，「粋（いき）」意即氣質、時尚；餐廳位於尖沙咀漆咸圍的小巷當中，毫不起眼。按了門鈴，穿過木門，再乘電梯到達大廈四樓，先經過戶外庭園才進入用餐區，是面向師傅排排坐的壽司吧設計，典型的Omakase格局。

廚師發辦午餐每位盛惠$880，餐前小吃是鱈魚乾，最適合小酌一杯，邊吃邊等。不久，色彩艷麗的前菜拼盤登場，木架上放著「純菜啫喱」、「清酒煮花螺」及「梅酒番茄」，以清新的味道幫味蕾熱身。



緊接著另一款拼盤，由左起：鮮甜順滑的「富山白蝦拼北海道白海膽」、油脂豐富的「鮫蝶魚炙燒魚邊卷」與「黑陸魚刺身」，以及可以清一清味蕾的「青檸啫喱」。

北海道仙鳳趾真蠔配土佐啫喱：仙鳳趾生蠔十分飽滿，口感creamy，肥美腍滑，有清新海水餘韻，配上用土佐香醋製成的啫喱，鮮味、甜味、酸味配合得剛好。

這一件專為吞拿魚愛好者而設，是經炙燒的大拖羅、中拖羅及赤身，再用紫菜包著吃，一次過品嚐三重美味。

連殼的北海道帶子鮮嫩肉厚，配上爆汁日本啡菇，並以京蔥提香，可以在吃壽司前暖一暖胃。

進入壽司環節，以厚厚的北海道帶子打頭陣，加上少許柚子皮帶來清香，是穩陣之選。

北海道牡丹蝦、北海道拖羅魚蓉及北海道白海膽的組合，把所有最鮮甜的名物共冶一爐，味道無得輸。

滿滿的北海道白海膽軍艦壽司，味道清甜，亦是Omakase的指定選項。

炙燒赤鯥魚，油脂豐富令魚肉滑不溜口，難怪能與北海道喜之次齊名，被日本人視為刺身中的極品。

最後是日本鯖魚卷，經過醋製，因此不會感到魚腥，反而可以享受到鯖魚的鮮味。

以我十分喜歡的北海道雷電蜜瓜代替甜品，為午餐劃上甜蜜句點。

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