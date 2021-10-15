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【公關大娜移@iM網欄】慈善捐贈勢所趨 杯水車薪難共富

名人薈萃 21:20 2021/10/15

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「全球最摳門（吝嗇/小氣）億萬富豪榜」首兩名得主，竟然是貝索斯和馬斯克，統計踢爆他倆在世至今捐出善款額僅佔總財產不足1%，相比最闊佬的巴菲特，善款數字高達440億美元，前後者差近地球到月球的距離。

 

時下流行討論「共同富裕」，國家要求在「初次分配、再分配」基礎上，再由金字塔最頂層的富人們發動「第三次分配」，透過募集、自願捐贈、資助等慈善公益方式向社會資源和財富進行分配。這隻號稱溫柔之手的力量，非同凡響，一出手大孖沙立馬「放水」：小米雷軍一口氣豪捐22億美金的股份；字節跳動張一鳴捐7,700美元給家鄉龍巖；還有拼多多黃崢和騰訊馬化騰⋯⋯紛紛爭相承諾為教育及脫貧願捐巨款，振臂一呼天下齊應。

 

現代企業旗下設有慈善基金，每年定下捐款目標，受惠澤的社群團體也有心儀的名單，當中不少是管理層的友好或公司生意夥伴引薦而來。雖說香港是國際金融中心，但說到捐款、贊助、義工活動支持，還是走人情關係的主線，是老友鬼鬼就「好說好說」，cold call籌款通常食白果。

 

電視台年年舉辦幾次籌款show，是慈善界頭等大事，贊助費動輒超過七位數字，不少善長人翁為上台幾秒鐘而慷慨解囊。珠光寶氣的紳士名媛威盡一晚過後，只掛住報章雜誌社交版登了幾張昨夜的綽約風姿。籌集善款的流向及運作？有多少人實際受惠？已無心思追問。

 

慈善捐款的原意，乃弘揚人道主義精神，扶助弱勢社群，非常值得讚賞及推崇，惟經過不同場合、不同團體、不同人物的演繹，出現扭曲的姿態。不排除大多數的捐獻出自真心，亦有部分可能是為情勢所迫、或只想沽名釣譽、又或一心圖利想撈油水。

 

捐款求出名，被人鄙視；災後不捐款，更為世人不齒。做善事常常令人左右為難，似乎匿名低調地捐了，後來又被媒體挖出來報導就最好。馬雲不小心捐助日本311地震較雲南地震多了200萬，受到輿論無情鞭韃，他就回應：「今天世界上的任何地方、國家或災區，不會因為你捐出的一點錢而發生變化，你捐了錢，是你自己發生了變化；因為你發生了變化，世界才有可能發生變化。捐款真正發生變化的不是災區，而是你自己。」

 

富豪們一擲萬金，引來全世界嘩然重要？還是人人參與公益小事，聚沙成塔重要？不論出錢好，出力也好，公益事業的財報透明度最重要，如果水能流向最需要灌溉的地方，肯定人人樂捐、樂見。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜簡

欄名 : 公關大娜移

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