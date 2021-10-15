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【恒大危機】 恒大中心收購方案或觸礁 傳越秀地產放棄收購

股樓投資 19:08 2021/10/15

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中國恒大（3333）早前表明擬出售包括旗下位於灣仔的恒大中心套現，不過是次計劃或觸礁。外媒引述消息人士報道，越秀地產（00123）擬退出以17億美元收購中國恒大（03333）在香港總部大樓的交易，原因是對恒大欠佳的財務狀況感到憂慮。

【大行報告】 花旗維持澳門10月賭收55億預測 料放寬珠澳口岸免隔離通關仍需時【見下頁

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消息人士指，雙方洽商本來於8月份已接近最後階段，不過越秀董事會最終否決有關建議，因擔心恒大未償還的負債會為交易帶來潛在不穩定因素，令整個收購變得更複雜。又有消息指，身為國企的越秀接獲廣州市政府的指示，8月底時叫停收購。

恒大於2015年10月，斥125億元向華人置業（00127）購入該廈，前身為美國萬通大廈，總樓面約34.5萬方呎，當時平均呎價約3.6萬，一度創下全港最大額商廈買賣紀錄，亦成為恒大於香港最大的資產，而成交期長達6年，有別於一般商廈，由數個月至最多一年。

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記者：郭秀慧

商廈 經濟 恒大 中國恒大（03333） 華人置業（00127） 越秀地產（00123） 越秀

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