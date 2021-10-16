英國賭場有筍工 5萬人工請網民睇《阿森一族》

《阿森一族》為美國家喻戶曉的經典卡通片，因劇情多次出現「神預言」而備受關注。英國有賭場近日推出一份筍工，開出5,000英鎊（約5.3萬港元）的人工招聘網友擔任分析師觀看《阿森一族》，並記錄《阿森一族》有甚麼劇情有潛質成為「神預言」。

《阿森一族》再現神預言 預告布蘭森上太空畫面 【下一頁】

英國一間名為Platin Casino的網上賭場於網站張貼招聘廣告，希望聘請網民入職公司成為《阿森一族》（The Simpsons）分析師。

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根據招聘廣告，職位合約期為8周。受聘人每周工作時數最少需達35.5小時，工作期内需完成觀看長達284小時、共33季的《阿森一族》劇集及電影。

受聘人觀看每一集時，都需要記錄劇集的重點情節並撰寫報告，讓公司專家團隊收集這些情節來製作預測事件列表，統計劇情每個事件發生的機會率。

拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣 【下一頁】

《阿森一族》分析師有乜福利待遇？

總薪酬5,000英鎊，相等於時薪17英鎊（約182港元），每收看一集可獲6.8英鎊（約73港元）

額外75英鎊津貼，彌補支付觀看節目的Disney+平台費及上網費等支出

可在家工作及享有彈性工作時間

每周可獲贈一盒《阿森一族》出現過的Lard Lad Donuts

在招聘要求方面，Platin Casino歡迎全球成年網民申請。申請人並非一定要是《阿森一族》的影迷，但必須有流利英文及良好寫作能力，工作期間需要用到電視或手提電腦完成工作。

這間賭場更表示，這份工相信能滿足不少人睇電視賺錢的夢想。

招聘廣告及申請表網址

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責任編輯：鄭錦玲