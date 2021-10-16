英國賭場有筍工 5萬人工請網民睇《阿森一族》

下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間10:00）
《阿森一族》為美國家喻戶曉的經典卡通片，因劇情多次出現「神預言」而備受關注。英國有賭場近日推出一份筍工，開出5,000英鎊（約5.3萬港元）的人工招聘網友擔任分析師觀看《阿森一族》，並記錄《阿森一族》有甚麼劇情有潛質成為「神預言」。
《阿森一族》再現神預言 預告布蘭森上太空畫面 【下一頁】
英國一間名為Platin Casino的網上賭場於網站張貼招聘廣告，希望聘請網民入職公司成為《阿森一族》（The Simpsons）分析師。
瀏覽《阿森一族》過往「神預言」
根據招聘廣告，職位合約期為8周。受聘人每周工作時數最少需達35.5小時，工作期内需完成觀看長達284小時、共33季的《阿森一族》劇集及電影。
受聘人觀看每一集時，都需要記錄劇集的重點情節並撰寫報告，讓公司專家團隊收集這些情節來製作預測事件列表，統計劇情每個事件發生的機會率。
拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣 【下一頁】
《阿森一族》分析師有乜福利待遇？
在招聘要求方面，Platin Casino歡迎全球成年網民申請。申請人並非一定要是《阿森一族》的影迷，但必須有流利英文及良好寫作能力，工作期間需要用到電視或手提電腦完成工作。
這間賭場更表示，這份工相信能滿足不少人睇電視賺錢的夢想。
追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】
責任編輯：鄭錦玲