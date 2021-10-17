【宏觀術數@iM網欄】南極仙翁把壽添 術數談長壽時代

重陽節對學易朋友來講，很容易聯想到九為陽數之極，九月初九重九更為陽數之極矣。

現今重陽節會登高、掃墓，古代皇帝也會藉此日去祭天祈求平安長壽。相信源起可能和古人

相信「南斗注生、北斗注死」有關。有鐵板數名師批文常出現「南極仙翁來保奏，北斗星君把壽添」兩句，大扺形容一些生關死劫，據說於幾位名人命書求證，有準確亦有誤判，壽算玄機從來不易預測。以下從一則傳說和歷史看看南極天空和壽算關係。

▲ 斗宿

▲ 老人星也即南極仙翁 主壽

南斗注生的神話

《三國演義》故事記載，著名方士管輅曾為一名叫趙顏的人相面，發現他壽元只有十九歲，為了延壽，便教他帶著美酒鹿肉到南山去，見到兩位老仙在大松樹下對奕，就把酒肉放在棋盤旁，二仙廝殺正酣，不覺間把酒肉吃光，趙顏馬上跪地求仙人延壽，坐北面的仙翁拿出生死薄，一看「趙顏，一十九歲」，坐南邊的仙翁大筆一揮，改成「九十九歲」云云。

▲ 南極仙翁

兩個秋天節日 祭祀老人星

南斗信仰相信來源自星學，夜空中有北斗七星（中天），南斗六星（斗宿），古代星占相信南斗和天子壽命有關，秦始皇便開始建南斗廟壇祈求長生延年。

老人星即壽星公 ： 主壽 明大國家安定

往後也逐漸重視另一顆和長壽更有關係的星曜「 老人星 」（井宿），老人星又稱作天南星、南極仙翁等，也即壽星公，為夜空第二亮的恆星。清代康熙帝南巡南京時，特意登上雞籠山觀星台夜觀星象，認出南邊地平線上的老人星，其時大學士李光地說老人星現，為天下太平之兆。康熙馬上指正此星原為南天天體，於北緯高的地方難以看到，南方看到卻是平常，與太平扯不上關係，大學士後來也因此降級。事實上，漢代時中原地區還勉強可見到老人星，天子也會於秋分日帶率領百官到國都南郊高地建成的老人廟登高拜祭，並以老人星「明大」主國家安定，看來清朝大學士便缺了說明清楚。康熙時代也大抵於上次九運及一運間，並於晚年舉辦兩次千叟宴敬老。

後來，秋分的傳統順延到九月初九日進行，成為重陽節活動。

隨著醫學、科技進步和生活條件改善，人類平均壽命不斷在延長。古代「人生七十古來稀」之說，到了近代根據世界衛生組識公佈的資料，單是2000年到2016年間，全球平均壽命已從66.5歲增加到72歲，多了5.5年，而先進地區的人均壽命不少在80歲外。當中，香港人平均壽命更蟬聯世界第一：男性為82.34歲，女性為88.13歲。

▲ 2021香港人口金字塔 （source: 香港統計月刊）

單是歲數增長不一定是祝福，幸而不少港人也真的活力到老，生活仍多姿多彩。因應人壽增加，產生不少新商機，包括樂齡產品、護理、以至於長齡人仕衣飾、餐飲、服務、運動產品，以至科技通訊等等，都已是商界必爭之地了。千萬別忘了未來元運九運本身就南方離卦，相信人均壽命仍有增長，市場規模也會更為廣大。

有一點更藉得留意者，不少年長者不止「烈士暮年，壯心不巳」，更可「志在千里」的，於社會主宰經濟、商業，以至國家浮沉。事實上，身體如果能夠應付得來，也不必如過去五、六十歲便認定退下來，夕陽可是最艷麗的時候。

既然如此，術數上也有著要適應時勢修訂。以命理學而言，過往熟齡朋友所關注者多為健康或子女關係等，今時已遠不只此，可以涉及事業、投資外，亦會涉及感情、移民，甚或追求新夢想種種。

命局大運排列有上限

在推算上相同的病災組合，古今風險程度會因應醫學技術而有分別，生關死劫推算也更需配合實況作分析，個人晚人面對事業壓力和對健康的影響，也肯定和年輕不同，古代口訣也不可抱殘守缺而要革新徵驗。

運程推算上傳統子平八字，從起運年歲計，由出生月份干支起每十年用一干支計算運程（分順逆），減去月柱本身共有59個干支可用才會遁環，算起來倒有590年。傳統命學亦會四柱代表人生階段，每一柱約16年來算，年柱管1-16歲，月柱為17-32，日柱為33-48，時柱為48以後。但如果人壽延長，時柱所佔的比例便容易變得不合理了，近代有命理家主張改變成一柱管20年，四柱合共80年，是否符合易數便見人見智了。

如果以紫微斗數來說，使用十二地支各管十年大運，由命宮起始便最多算到126歲，大運才會循環。七政四餘天星盤也是從命度起，約能計出100多歲左右。惟若果如谷歌所預計人類壽命可到400多歲，便得考慮是否無限（loop）下去了。當然各術數都會因應流年因素而有變數，惟理論中原命、大運、流年的互動，又會否需要重新檢視？

談延壽、生死災劫與命學互動的問題還有不少，未來有機會再續。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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