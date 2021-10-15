【英國入境】英國再度放寬入境限制 低風險地區人士打齊針 10月24日起不再強制PCR檢測

英國政府周四(14日)宣布，由10月24日起，已完成接種新冠疫苗或18歲以下旅客並從低風險地區或國家入境時，只須在入境英格蘭後兩日內作快速病毒檢測，無須做PCR新冠病毒檢測。

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英國政府續指，所有國際航班的旅客可以透過私人檢測服務供應商購買快速測試劑，需要拍攝及由供應商提供的私人預訂參考資料，並發送至供應商以驗證測試結果。國際航班的旅客可以於本月22日起，預約個別機場所設的檢測中心以進行檢測。而一旦快速病毒測試結果呈陽性，旅客必須自我隔離及作PCR病毒檢測核實。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，學校將開始上學期休假，英國民眾或會出外旅遊，此舉希望能為他們提供快捷輕鬆以及便宜的方式出遊。而英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）指，新措施希望能夠刺激旅遊業，加快恢復國際旅遊。

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目前有超過100個地區及國家被英國列為低傳染風險，當中包括香港、土耳其、巴西、印度及南非等，而來自上述國家的已完成接種疫苗旅客可受惠新入境措施。

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責任編輯：羅浩濂