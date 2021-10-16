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【摺疊手機】OPPO料明年推首部摺疊手機　採用8吋屏幕具備120Hz刷新率

科技 14:00 2021/10/16

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最近有新消息指，OPPO最快在2022年正式推出摺疊手機。

近年市場上掀起摺疊手機熱潮，相關產品也能更加吸引消費者目光。除了三星（Samsung）、華為等品牌之外，OPPO也有意涉足該領域，預計最快明年推首部摺疊手機，最近網上也流傳關於該款手機設計及規格等內容。

＜＜【三星新摺機】三星W22 5G即將登陸中國市場　傳比iPhone 13 Pro Max更貴、配置超越Z Fold3

＜＜【摺疊手機】傳三星正開發Galaxy Flex Note　摺疊式屏幕+設有S Pen收納空間

早在2017年，OPPO摺疊手機的專利圖片已被提前曝光。最近有新消息指，OPPO最快在2022年正式推出該產品，但尚未消楚確實發布日期。此外，內地爆料人士透過社交網站微博透露，OPPO摺疊手機搭載驍龍888芯片，外型採用平板式設計，與華為Mate X2及三星 Galaxy Z Fold 3類似。

在手機規格方面，該機採用7.8至8吋屏幕，支援120Hz屏幕刷新率，並預載基於Android 11的ColorOS 12 系統。另外，手機側面將設有一個指紋辨識器，背面配備5000萬像素主鏡頭，以及3200像素自拍鏡頭。報道還指出，OPPO摺疊手機會率先在中國內地上市，稍後再推出其他市場。

責任編輯：李寶如

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