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【樓市故事】睇樓見單位裝修一般都照買　原來經過深思熟慮！　翠林花園450萬易手

股樓投資 18:52 2021/10/15

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不少業主放盤都會連裝修出售吸客，中原地產葉津榮表示，有上車客睇樓後認為單位裝修一般，但顧及到議價空間大和屋苑未來潛力，仍決定扑鎚買樓。

成交單位為屯門翠林花園B座低層1室，實用面積330平方呎，兩房間隔，景致開揚。代理指，單位原叫價470萬元，買賣雙方議價後，減價20萬元，即逾4%，以450萬成交，折合實用呎價13,636元。

單位內櫳（相片由代理提供）︰

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代理續指，新界西北將進行大規模發展，配合大型基建運輸，未來發展前景亮麗，吸引購買力聚焦，買家為外區上車客，認為新界西北未來發展潛力龐大，遂鎖定低息加快置業步伐，屬意翠林花園鄰近西鐵站，位置方便，上址難得可樓睇，雖然裝修一般，但有較大的議價空間，怕遲買會貴，「翻睇」一次隨即拍板承接。

由代理提供的相片可見，單位內櫳雖然不是豪華靚裝，其實亦不算破舊，也連有基本家具。據了解，原業主於1994年5月以83萬元買入單位，持貨27年轉售， 帳面獲利367萬元，升值4.4倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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