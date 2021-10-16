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【餓「新」嘗啖＠iM網】非一般的麵店 隠世廚神在元朗

名人薈萃 13:01 2021/10/16

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好友鄧達智一直是我心目中的大佬，有好食的店家，有新鮮的物事，總是第一時間分享。近年，常聽他說起元朗有家麵店非常特別，老闆兼總廚光師傅是個隠世廚神。上網一查，是家麵店，最出色的是牛腩麵，不吃牛的我立即減了興趣。「這店不只是吃魚蛋、雲吞、牛腩麵，光師傅的omakase才最精彩，你一定要試試！」大佬強調，「好，下次跟你去。」

鄧達智盛讚光師傅是隱世廚神


這種沒有約期的約定，誰也沒有當真。但，元朗的「傳麵世家」被大佬植入腦海。
前陣子偶然去元朗做義工派飯盒，正值午飯時間，馬上想到元朗的鄧達智，就這樣，即興在傳麵世家歡聚。大佬果然沒有說錯，這不是一家普通的麵店，光師傅也不是一般的麵店廚師，隠世廚神他當得起。
謙謙君子的光師傅原來是和食師傅，曾任九龍香格里拉酒店灘萬日本懷石料理
師傳多年，一人擔起大旗，後來退下火線，途經元朗，發現這地方不錯，就開了家不一樣的麵店，將日式料理的完美廚藝移入港人傳統麵食。平時做粉麵，遇到相熟客人預訂，就大顯身手。
甫坐下見到張菜單，令人眼前一亮，光師傅寫得一手好字，連那清秀的梅花都是他自己畫的，少見有這種閒情逸緻的大廚。


這天的菜單是天婦羅炸雲吞、魚角、露筍和芫荽，大根煮鵝肝，紅酒燴牛尾京蔥、牛腩大根汁，照燒牛脷，榴槤紅豆咖啡雪糕。
天婦羅吃得多，炸雲吞和炸芫荽還是第一次，真的嘗新，天婦羅炸漿，芫荽條條分明，大師級的水準當然無得輸。
最特別的是大根煮鵝肝。香煎後再汁煮，鵝肝甘香味道更鮮明突顯，內裏更軟滑香濃。配上那無渣鮮甜的日本大根，一濃一清，夢幻組合。
至於牛方面，友人讚不絕口，綜合意見：照燒牛脷，取最中心位置，肉滑柔軟，燒汁惹味；大根牛坑腩入口即溶完全無渣，油脂分佈均勻，口感爽軟交錯；牛尾炆至酥軟，那香濃的牛尾湯汁，友人忍不住叫了客麵，吃到一滴都不剩。光師傅另外做了一碗米線給我，有齊傳麵世家的經典肉丸和豬手，手打肉丸彈牙美味。

前菜是麻辣蝦乾及自浸蘿蔔，好吃

中日合璧天婦羅

大根煮鵝肝

牛腩大根汁

照燒牛脷

友人將牛尾汁撈麵，吃到一滴不剩

榴槤紅豆咖啡雪糕

光師傅廚藝了得，還浸得一手好飲的梅酒。酒香梅香匹配，互不奪味各顯勝場。這天鄧達智親自調酒，梅酒加冰加子薑，另有一番味道。好友相聚食好菜，快樂的午後。

 

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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