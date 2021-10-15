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【環保滑鼠】Microsoft研發獨特樹脂 11月起於本港發售海洋塑膠滑鼠

環球政經 19:21 2021/10/15

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Microsoft一直著手研發環保滑鼠，而最新推出的海洋塑膠滑鼠將於11月底於香港開售，塑膠樹脂是碳氫化合物燃燒後的產物。聚合物是合成塑膠的主要成分，由單體殘基的重複共價鍵單元組成。

根據美國國家海洋局數據，科學家估計海洋中存在超過 800 萬噸塑膠。研究預測，全球海洋的塑膠重量將於2050年超過魚類，對環境的影響巨大。市面上已有數項產品運用沿海30英里收集的塑膠而製成。然而，使用海洋塑膠製作樹脂將是突破性的創新。

Windows及裝置設計團隊高級設計師 Patrick Gaule 表示：「團隊有一個想法：為甚麼我們不能用海洋中的塑膠製造樹脂？我們繼而開始深入探討這個想法。製作甚麼類型的樹脂？甚麼的產品？我們制定一個計劃落實這想法。我們知道這是一項艱鉅的工作，也不確定這是否可行。」

SABIC 電器和電子業務總監 Mahari Tjahjadi 指出：「項目的一個挑戰是所謂的『監管鏈』，亦是應如何自始至終地追蹤塑膠的供應？此外，如果我們從海洋中獲取材料，我們需要認證來源。這不應是我們自說自話，而是需要第三方機構的認證。以前從來沒有人做過。」

【晶片短缺】iPhone13或減產1,000萬部 Apple預告公司收益增長將會放緩：【下一頁

海洋塑料從未被用於製造消費者日常使用的產品，尤其是高規格的Microsoft裝置。若設計不當，一次錯誤的點擊或滑鼠從桌上掉下來，裝置即會失靈。例如，其中一個工程難題是裝置内部的槓桿。它對應用戶滑鼠的左右鍵盤。塑膠必須有足夠的『彈性』，使點擊不致破壞槓桿。然而，它也需要足夠堅固，可以讓用戶頻繁使用。

Microsoft海洋塑膠滑鼠最初的目標是10%材料使用海洋回收的塑膠。然而，通過所有的試驗和樹脂開發後，按重量計，滑鼠外殼含有20%海洋回收的塑膠，相當於半個16 安士的水樽。參與海洋塑膠滑鼠研發的各方都堅信，這只是在創造更可持續產品和開發產品生命周期的一小步，將使回收塑膠的產業更為完善。

海洋塑料樹脂是一項重大的開發投資，一般而言專供Microsoft使用。然而，Microsoft希望其他公司也運用這種樹脂製造自己的環保產品，推動在滑鼠以外、更大型裝置的創新。全球各地組織均尋求在環保範疇更大的突破，這種競爭精神可以驅動更多的發展。

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責任編輯：潘曉豐

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