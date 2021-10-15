Clubhouse增「Music Mode」功能　用家可享受立體音樂

語音社交平台Clubhouse的熱潮逐漸減退，早前Sensor Tower數據顯示，Clubhouse新用戶在4月大跌9成。為了搶奪市場份額，Clubhouse近日證實，將新增「Music Mode」功能，讓用家在Clubhouse上聆聽現場音樂時，可以高品質的立體聲來播放。

【Uber】Uber香港升級保安功能 保障乘客及司機 偵測行程

Clubhouse指出，用家只需點擊房間右上角的三點圖示，選擇音訊品質，然後選擇音樂，即可開啟「Music Mode」功能，播放高品質和立體的音樂。另外，用家在播放音樂時，亦可連接上專業音響設備，例如USB麥高峰或者混音板上，並在廣播中使用。值得注意的是，目前Music Mode僅在iOS版本上的Clubhouse推出，官方指Android版本將會在短時間內加入相關功能。

【網絡安全】網絡攻擊活動激增 金發局3層面助應對

【數碼港】數碼港：疫下港創投融資飆升 整體達187億元

同時，Clubhouse亦更新其搜尋功能，搜尋欄顯示在「走廊」頂部的位置，以便用家使用。此外，Clubhouse亦加入一個額外功能，用家可在搜尋欄直接向其他用戶揮手，讓用家能快速地邀請朋友加入房間。

責任編輯：何子澄