  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (五) 22:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】9月的零售銷售勝預期 三大指數開市齊升 道指漲逾200點

股樓投資 22:04 2021/10/15

分享：

9月的零售銷售額按月增長0.7%，勝市場預期。美股三大指數周五（15日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升222.23點及0.64%，報35,134.79點，標準普爾500指數升21.37點及0.48%，報4,459.63點，納斯達克指數升47.66點及0.32%，報14,871.08點。

高盛（GS）周五公布業績，淨利潤按年增63.4%，勝市場預期，帶動股價漲2.17%。

傳美國證監會已批出首隻Bitcoin ETF，預計最快下周面世，區塊鏈板塊走高，Bit Digital（BTBT）升8.69%、Marathon Digital（MARA）升7.11%、第九城市（NCTY）升3.80%、Coinbase（COIN）升2.75%。根據coindesk 數據，截至本港時間晚上9時53分，比特幣最新報59,882.56美元。

第4季10大值博新經濟股大檢閱：

    點擊圖片放大
    +19
    +18

 

 

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

美股 標準普爾500指數 比特幣 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

【iM驗樓篇】逸瓏灣8低層單位窗邊現漏水問題 總分獲90分
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？
【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？
【港股追蹤】北京消協發布食安問題餐企通報　奈雪的茶呷哺呷哺上榜
【港股追蹤】北京消協發布食安問題餐企通報　奈雪的茶呷哺呷哺上榜
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【樓市熱話】5年前賣自住樓賺2球 最終與老婆離婚收場 網民：一個抉擇影響一生
【樓市熱話】5年前賣自住樓賺2球 最終與老婆離婚收場 網民：一個抉擇影響一生
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【BITCOIN】傳美證監批出首隻Bitcoin ETF 最快下周面世 比特幣價格直衝6萬美元
【BITCOIN】傳美證監批出首隻Bitcoin ETF 最快下周面世 比特幣價格直衝6萬美元