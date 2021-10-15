【美股焦點】9月的零售銷售勝預期 三大指數開市齊升 道指漲逾200點

9月的零售銷售額按月增長0.7%，勝市場預期。美股三大指數周五（15日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升222.23點及0.64%，報35,134.79點，標準普爾500指數升21.37點及0.48%，報4,459.63點，納斯達克指數升47.66點及0.32%，報14,871.08點。

高盛（GS）周五公布業績，淨利潤按年增63.4%，勝市場預期，帶動股價漲2.17%。

傳美國證監會已批出首隻Bitcoin ETF，預計最快下周面世，區塊鏈板塊走高，Bit Digital（BTBT）升8.69%、Marathon Digital（MARA）升7.11%、第九城市（NCTY）升3.80%、Coinbase（COIN）升2.75%。根據coindesk 數據，截至本港時間晚上9時53分，比特幣最新報59,882.56美元。

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責任編輯：黃苑筠