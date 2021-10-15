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【疫市營商】WeChat Pay HK贊助「KFC好味速遞快脆障礙跑」　4日連環送運動毛巾及手袖

商業 18:38 2021/10/15

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近來興起運動熱潮。WeChat Pay HK贊助「KFC好味速遞快脆障礙跑」。活動將於2021年10月17日（星期日）舉行。WeChat Pay HK將派出兩隊星級隊伍參賽，包括「明星運動員隊」及「精英運動員隊」，包括精英運動員賴華進、余顯華，梁孟煦等。

該企為宣傳活動，由10月15日起，在WeChat Pay HK的優惠專區點撃「每週狂賞印」，以一個印花即可換領一張電子禮品券，再親身到達指定地點領取禮品。用戶完成步驟後，則可於10月16、17、19及21日指定時間，到流動打氣站換領禮品。禮品包括口罩、運動毛巾和運動手袖。

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另外，WeChat Pay HK為用戶送上多重優惠。只要在10月12日至19日指定時間期間，在其的Facebook專頁及Instagram，留言寫下最有創意的打氣說話，即有機會獲取100元電子現金券一張(適用於所有支援WeChat Pay HK的商戶)。名額設有40個。

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事實上，「KFC好味速遞快脆障礙跑」以全新城市定向形式進行，並加入經典的Spartan挑戰元素，需於三小時之內，徒步前往九龍區29間KFC分店，KFC 及 Spartan 更在4個指定地點，設計障礙項目。參賽者通過這些障礙項目便能獲取額外積分，最後全隊集合衝過終點便完成。

責任編輯：馬意文

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