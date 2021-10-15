【ESG】友邦雙綫出擊 MPF與保險添綠色金融元素

▲ 友邦早於15年前、即2006年，推出首隻綠色退休MPF基金。

隨着世界各地愈來愈多投資者重視綠色金融，友邦香港（AIA）相信ESG（環境、社會及管冶）投資將成為市場新趨勢。該公司亦雙綫出擊，既在港推出首隻具ESG概念的強積金（MPF）友邦綠色退休基金，亦在投資相連保險計劃中推出3隻相關產品。

友邦香港回應本報查詢指，旗下投資相連保險計劃的投資平台，現時有3隻ESG概念的投資產品，供客戶選擇，但不便透露具體名稱，只能述說分別投資於3大範疇，包括︰（1）全球各地可持續能源的企業，包括從事再生能源科技及另類能源等，而不會投資於被歸類為煤及消耗品、油氣開採和生產，及綜合油氣的企業；（2）透過可持續減碳為環境帶來正面改變的公司；（3）參與能源轉型的公司，以提高其中期資產價值。

而上述提及的3隻投連險平台上之投資選擇，均可以在證監會綠色基金和環境、社會及管治基金列表中找到。

港股美股如何揀「真」ESG股？【下一頁】

問及最低投資額，友邦香港表示，各投連險計劃有提供不同的入場門檻及供款模式，冀滿足客戶不同需要，而部分計劃的入場門檻更低至每月供款數百元，便可因應個人風險承受能力及需要，投資於相關ESG概念股票類的投資選擇，涉足更多元投資領域。

至於強積金方面，友邦香港又說，積金局多年前已致力與業界溝通，鼓勵受託人及其投資經理在投資決策過程中納入相關的ESG標準。友邦作為香港其中一個主要強積金受託人，十分支持及認同積金局的方向，並主要從以下兩方面體現對ESG投資的重視。

首先，友邦領先業界，早於2006年已經在強積金平台推出全港首隻具社會責任投資概念的強積金基金。該基金主要透過多元化投資，為投資者提供長期資本增值，對有關投資公司進行投資是根據有關公司的環境評級及財務表現預測。

再者，會定期與各強積金基金投資經理溝通，主動了解他們在投資決策過程中有否適當考慮ESG因素。

畢馬威設ESG戰略 3年投入逾110億​​​​【下一頁】

友邦香港又提醒，散戶涉足綠色產品的貼士，ESG基金在投資過程中，會加入較多ESG元素或準則，本質與一般基金產品沒有很大分別，有興趣的市民無論是考慮投連險、或強積金計劃的ESG基金，於投資前應注意5大點︰

一、投資前，必須了解基金屬性，ESG基金與其他類型的基金一樣，有風險程度高低之分，部分產品或會側重投資於單一行業，因此與較多元化的投資相比，其波動性或會較高。

二、小投資者亦要留意相關ESG基金的特性及投資表現，清楚了解它們屬於甚麼基金類別。例如債券基金類別及股票基金類別，兩者的風險和回報已有很大分別。

三、建議捧場客先對ESG概念有全盤認識，避免只側重留意在環境（E）方面的投資，而忽略社會（S）及管治（Ｇ）元素，其實三者在ESG上都扮演同等重要的角色，息息相關。而ESG所涉及的投資行業亦很廣泛，除了環境保育等外，部分汽車、金融企業亦屬於ESG基金可投資的行業和板塊。

四、有興趣的客戶必須因應個人風險承受能力及投資取向去揀選基金，以建立適合自己的投資組合。當揀選基金後，切勿置之不理，應定期檢視，作出合適的調配，達至長遠投資目標。

五、投資涉及風險，投資表現及回報可跌可升。若是投資相連壽險產品，只適合有人壽保障需要和投資需要的客戶。客戶須先完成財務需要分析、及風險承擔能力問卷，以了解客戶的保險及投資需要、負擔能力及風險承擔能力。

相關新聞：【ESG】冠軍ESG債券基金 3年年率化回報近6%

【ESG】宏利可持續亞洲債券基金 派息率3.24厘

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源