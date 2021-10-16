【蘭襟集@iM網欄】為生活奮鬥 香香公主

在唸大學時，有一名男生同學曾對我戲言：「您今天塗香水，難度您是香香公主嗎？」

我對於當時的男同學的戲言沒有多加理會，但是香香公主的名字從此印在我的腦海裏。

香香公主在多部文學作品也有她的身影。金庸小說書劍恩仇錄的香香公主，環珠格格和如懿傳中的香妃，幾個角色都有不少相似之處。

書劍恩仇錄的香香公主為霍青桐的親妹，香香公主從小到大都喜歡吃花，是以身上滲出香氣，陳家洛第一次見到她已經神魂顛倒，不惜冒著生命危險為香香公主在峭壁上摘雪蓮，後來看到香香公主出浴更形容她是仙女下凡一樣脫俗漂亮。可惜，最終有情人不能終成眷屬，香香公主魂斷回教堂，從此和陳家洛陰陽相隔。

在環珠格格中的香妃，如書劍恩仇錄的香香公主一樣同樣進貢乾隆皇帝， 皇帝同樣為其建寶月樓，香妃和香香公主為了守護自己的玉潔冰清也用短刀刺傷乾隆。不過，可幸的是環珠格格中的香妃最終得到小燕子和紫薇的協助和愛人蒙丹團圓。

如懿傳中的寒香見心中也有少年郎，因此起初也不肯侍寢於乾隆，並絕食抗議，皇后如懿受皇帝囑託找上香見，香見在如懿勸說下打消輕生念頭自此對如懿心懷感念、為了族人安危，同意侍寢。故事結局呢？大淫蟲乾隆當然移情別戀啦，寧可愛上江湖戲子水玲瓏，也不再理會寒香見。寒香見也是在孤寂的情況下離世的，但是她的遭遇又要比如懿皇后略勝一籌。

不過，以上描述的香妃都是作者、編劇的杜撰。香妃和香香公主的歷史原型為清後宮的容妃。容妃胞弟圖爾都，原是回部維吾爾族人，由於南疆和卓木一族叛亂，大規模反清，圖爾都不願抗清，反而配合清軍，最後平定南疆叛亂，而圖爾都平亂有功，除了獲遷入北京居住，圖爾都胞姊亦獲冊封入宮為和貴人。她的身上沒有奇香，容妃自少喝羊奶食羊肉，身上帶有羊羶味，所以她長年帶著沙棗花製成的香囊，花香濃郁獨特，才令人誤會容妃天生異香。但乾隆確是十分寵愛容妃，至55歲離世，葬於清東陵。

不論杜撰還是歷史實況，香妃/香香公主/容妃都是當時政治時局的一隻棋子，她是被自己族人拿去當貢品送給清朝天子，以便可以換取政治上的優勢。這樣的婚姻不是建基於愛，而是建立在爾虞我詐的基礎上。相比之下，現在的女人真是幸福得多，至少我們可以為自己想要過的生活爭取奮鬥，不用淪為任人擺佈的棋子。在爭取的過程中可能會寂寞、難免會感辛苦，但是我們沒有無力感。

更多蘭襟集（陳若谷）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！