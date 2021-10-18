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【恒大3333】易綱向國際重申恒大風險可控　人行上周批恒大經營不善、有金融機構誤解三條紅線

宏觀解讀 11:07 2021/10/18

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【恒大3333】人行開腔談恒大債務：經營不善、外溢風險可控　部分金融機構誤解三條紅線

中國恒大  （03333）  債務違約風波不斷，人民銀行上周五首度開腔表態後，人行行長易綱據報在周日舉行的國際金融組織G30網上會議中稱，承認恒大問題有點令人擔憂，但恒大債務分散在數百個實體，沒有太過集中對內地經濟和金融體系風險可控，會依法尊重債權人、股東的權益，政府會盡力保護消費者和購房者。

人行金融市場司司長鄒瀾在上周五新聞發布會上表示，恒大總負債中，金融負債佔不到三分之一，債權人也比較分散，風險敞口不大，「其風險對金融行業外溢性可控」。另外，鄒瀾認為部分金融機構對於30家試點房企「三線四檔（即三條紅線、紅橙黃綠檔）」規則存在一些誤解，令部分內房企業更難融資。

中國第三季GDP升4.9%遜預期，可見【下一頁】

圖解三條紅線要求、至上半年內房股四檔情況

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鄒瀾回應恒大債務風險時表示，恒大集團資產總規模超過2萬億元，其中房地產開發項目約佔60%，涉及到1000多家作為獨立法人的項目子公司。

他批評，恒大近年經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。

鄒瀾認為，恆大的問題在房地產行業是個別現象，經過近幾年的房地產宏觀調控，國內房地產市場地價、房價預期保持平穩，大多數房地產企業經營穩健，財務指標良好，房地產行業總體是健康的。

許家印上周五抵押5億股恒大、抵押股份貨值最多為14.75億元，可見【下一頁】

財匯局調查恒大財務報表 質疑恒大、羅兵咸永道能否以持續經營評估，可見【下一頁】

紅檔不等同不可新發放貸款　境外債價大跌是違約後市場正常反應

對於三條紅線要求，鄒瀾解釋，部分金融機構對要求紅檔企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，一定程度上造成部分企業資金鏈緊繃。

鄒瀾表示，人民銀行、銀保監會已於9月底召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場平穩健康發展。

至於內房企業相約無法如期支付境外債券利息或本金，鄒瀾表示，近期受個別房地產企業債券違約等風險事件的影響，境外房地產企業美元債價格出現較大幅度的下跌，這是市場在違約事件出現後的自然反應。目前，相關部門已關注到境外房企和美元債市場的變化，將敦促發債企業及其股東嚴格遵守市場紀律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：曾樂詩

港股 中國恒大（03333） 中國人民銀行 中國 金融機構

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