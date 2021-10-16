【劉‧住保鮮期@iM網欄】中菜Fusion達人 Jacky Yu 以創意美食緊扣情、義、愛

講起中式fusion菜，大家可能第一時間都會想起這方面的達人Jacky Yu 余健志。 皆因當年他推出的中式融合菜，令人眼前一亮、耳目一新。上一期我形容Chef Ricky Cheung像詩仙李白般邊飲邊工作，那麼我會將Jacky 比喻為廚壇畢加索。他的融合菜和超現實時期畢加索的作品同樣都是色彩繽紛，風格豐富多變，大膽破格之餘，又充滿創造性。Jacky善用不同顏色的食材和亞洲多國的香料來做配搭，成功顛覆傳統中菜思維，提升菜式色香味的層次。

他常常說：「美食就是人與人之間最好嘅溝通橋樑。喺啲色彩繽紛、賞心悅目又好味嘅菜式面前，隔膜容易消除，大家話題亦變得豐富。所以，要聯繫感情、表達愛意或者想緊扣親人同朋友嘅關係，能烹調或分享美食就最好不過。」

煮得叻當然會被獲邀成為各大烹飪比賽的評判，Jacky 的評判經驗毋庸置疑。我記得他分享過一個很難忘的經歷，多年前擔任某個大型國際性中餐烹飪比賽的總評判，初賽需要在一天內品嚐足足138道菜，結果食到病，醫生診斷為「腸胃疲勞」。我一天午餐晚餐合共約食5道菜，一個月便是150道菜，Jacky做一天評判，便吃了差不多我一個月的數量，真是評判不易做！敬業樂業的他，兩日後又返回評判桌上繼續工作。早前晚晚在電視機前看見他品評城中大廚的菜式，又再次引證其專業和江湖地位。

煮得出色、評得公正，出版烹飪書籍傳承技巧，合理不過。我曾問Jacky在他眾多fusion菜烹飪食譜中，那款菜式他最有滿足感。無獨有偶，他說出了我至愛的「金牌口水雞」。這個菜式的麻辣醬汁層次豐富，雞肉滑、雞皮爽、粉皮入味、芹菜芝麻花生香。我喜歡這菜式的程度是不僅常到Jacky 當時的餐廳品嚐，還跟足他的食譜在家中炮製，好味到「連汁都撈埋」的口水雞。記得有一次在家宴請親朋，他們竟要求打包一份口水雞回家繼續享用，當時我的滿足感簡直就是爆燈。從中亦引證了他烹飪書內的食譜是如此精準，令任何人都可以零失敗，成功做大廚。

私底下Jacky 對家人永遠都是深情款款，義無反顧地付出。他說：「要用嘴巴向家人天天示愛並不容易，所以，我用家人喜歡的食材和菜式去緊緊連繫彼此的感情。例如，以前我會用爸爸所種的白蘿蔔來製作媽媽的味道『生煎蘿蔔餅』，跟家人實踐集體回憶。現在家庭聚會中，我又會煮佛山家鄉菜『年年有餘』即『瑤柱臘味魚肉蒸蓮藕餅』去懷念父母、回憶親情。」此外，他一眾姨甥和姪仔們更是口福無邊，可以品嚐Jacky為他們特別炮製的香口惹味燒雞、大蝦多士和秘製咖喱豬皮魚蛋。至於為他星加坡摯愛烹調的菜式是什麼？答案原來是西餐，真係估佢唔到。

鳴謝： Jacky Yu 提供部份照片

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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