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【國際油價】沙地拒增產要求　紐約期油再創7年新高

股樓投資 18:36 2021/10/15

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石油輸出國組織的領袖沙地阿拉伯在周四（14日）駁回美國等主要石油消費國對增加石油產量的呼籲，指石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）已經很努力並足夠保護石油市場免受天然氣和煤碳價格波動的影響。OPEC+將堅持其先前的協議，將產量提高至每日40萬桶。

【BITCOIN】傳美證監批出首隻Bitcoin ETF 最快下周面世 比特幣價格直衝6萬美元　【下一頁

沙地能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman）指出OPEC+在所謂的「石油市場監控者」上做出了「非凡的」的工作。他又指現在看到石油市場的價格現在上漲了29％，相對於天氣氛價格上漲的500％、煤碳價格上漲的300％、液態天然氣（NGLs）上漲的300％。認為天然氣和煤炭市場，以至其他能源都需要監管機構，「這種情況告訴我們，人們需要復制粘貼OPEC+所做的和取得的成就。」

由於沙地拒絕增產要求，加上國際能源署（IEA）預計天然氣的價格上漲會令原油需求增加，紐約期油價格在周五（15日）曾報83.3美元，再創7年新高。

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責任編輯：黃苑筠

 

經濟 石油輸出國組織 石油 天然氣 美元 紐約期油

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