【清酒新世界@iM網欄】跟「雞」有關的清酒 山丹正宗．二

年頭的時候我介紹過一家以日本傳說中的七把國寶級名刀之一命名的酒藏—「山丹正宗」，由於那時候只介紹了一款清酒，經過很多酒友們的反映，決定再介紹多點山丹正宗的清酒，所以今次會介紹兩款跟「雞」有關的清酒，分別為山丹正宗的BARYSAN CUP本釀造和やきとりの酒 本醸造！

首先是樽酒，雖然容量較小就只有180毫升，但無論自己一個獨飲或者與人分享也可以。山丹正宗推出了兩款樽酒，一款是「MICAN CUP」，另一款則是今天要介紹的「BARYSAN CUP」。「BARYSAN」是愛媛縣今治市的觀光大使吉祥物，是以小雞作設計，原因是今治市是以雞串燒聞名四海，所以到當地的話就一定能看見BARYSAN的蹤影，而這款清酒的酒體偏爽口，餘韻就還可以接受，雖然沒有什麼突出的地方，但買回家作裝飾品或用來送禮簡直一流！

接着下來的就要介紹やきとりの酒 本醸造了，這是另一個傳奇！「やきとり」是指YAKITORI，即是鳥照燒的意思，設計這款清酒是因為在今治市最多的就是鳥照燒，它是由愛媛縣的越智杜氏之一的村上浩由先生所創作的。這款清酒當然是用來配鳥照燒時飲用，酒體偏向清爽，擁有淡淡的酒酸，與鹽和醬汁的強烈調味相得益彰，而且酒酸有助去除鳥照燒的油脂，加上略帶點點的甘香可增強雞肉的味道。やきとりの酒 本醸造除了適合燗喝，其實冷喝的體驗也相當不俗，冷喝能讓喉嚨體驗到這款清酒帶來的清涼感。

現在有沒有食慾想立刻吃鳥照燒配搭這兩款清酒呢？我有機會開發寫食評的話，再跟大家分享香港哪裏吃東西！

株式会社八木酒造部

地址：愛媛県今治市旭町3丁目3番地8

電話：0898-22-6700

官網：https://www.yamatan.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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